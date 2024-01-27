Концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева отменили в Перми

В Перми отменили выступление лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «Прикамские витязи».

Певец собирался выступить в пятницу, 26 января в пермском баре «Ё» на улице Монастырской. Концерт анонсировали еще в октябре 2023 года, но в итоге отменили.

О причинах отмены мероприятия не сообщается.

За несколько часов до отмены мероприятия в сообществе появился гневный пост. В нем администраторы канала возмутились, почему артисту дают выступать, зная его политическую позицию.

В прошлом году Алексей Кортнев на время уехал из России. Однако потом вновь вернулся на Родину.

Напомним, в феврале группа «Несчастный случай» впервые отправится в тур по городам США и Канады. После коллектив планирует продолжать выступать в России и постсоветских странах.