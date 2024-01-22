Рогов отреагировал на слова Мити Фомина про «обрюзгшую тетку»

Стилист и телеведущий Александр Рогов прокомментировал замечание певца Мити Фомина по поводу его внешнего вида. Его слова приводит Woman.ru.

Конфликт между артистами произошел еще осенью минувшего года. Тогда Рогов во время обсуждения самых безвкусно одетых российских звезд упомянул Фомина. Певец, ожидаемо, не стал игнорировать заявление стилита, однако перепалка между звездами быстро сошла на нет.

Через несколько месяцев Фомин вновь негативно отозвался о Рогове. По мнению музыканта, человек, который называет себя стилистом, не может выглядеть столь отвратительно. Он также сравнил новоиспеченного ведущего «Модного приговора» с «располневшей теткой средних лет».

С позицией экс-участника поп-группы Hi-Fi согласилась блогерша Карина Нигай. Девушка также призвала Рогова срочно менять свой стиль.

На этот раз стилист не остался в стороне и все-таки ответил на нападки именитых критиков.

«Мне, если честно, есть что сказать и Фомину и Нигай. Но я не хочу дарить этим людям трафик, чтобы они зарабатывали себе имя на мне. Знаете, лишний раз раздувать скандал и повышать им популярность. Зачем?», - заявил Рогов.

Ведущий также высказался о возможности сотрудничества с Фоминым. Известно, что певец намекнул, что если бы Рогов предложил ему свои услуги, то возможно он согласился.

«Пусть он предлагает, приходит ко мне, если ему надо», - заключил Александр.

Ранее Александр Рогов прокомментировал назначение на роль ведущего «Модного приговора».