Родственники Юлии Началовой продают ее квартиру в Москве за 87 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Спор вокруг недвижимости Юлии Началовой возник еще до ее смерти. Певица успела подать в суд на бывшего супруга с просьбой лишить его доли в роскошной квартире в центре Москвы. Однако Александр Фролов остался законным совладельцем жилья, вторая половина квартиры принадлежит дочери Началовой.

Спустя несколько лет после смерти певицы, Фролов вынудил дочь Началовой выехать из жилья. После этого объявление о продаже квартиры в ЖК «Кутузовская ривьера» площадью 167,5 кв. м появилось в Сети. Тогда за недвижимость просили 100 миллионов рублей.

Сейчас объявление о продаже по-прежнему висит на соответствующих площадках, но цена уже снижена до 87 миллионов рублей. Журналисты связались с риэлтором, который объяснил, что квартира в данный момент сдается.

«Сейчас в квартире живет семья, ее сдают. Все фотографии соответствуют действительности, кроме детской. Жильцам разрешили ее переделать. Она была розовой для девочки, переделали под мальчика. По поводу торга, думаю, можно обсудить с собственниками — их трое. Среди них ребенок, поэтому продажа идет через органы опеки», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что дочь Юлии Началовой раскрыла свои траты в месяц.