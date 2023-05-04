Еловые веточки вместо шикарных букетов: оплакивающие Зайцева россияне поражены видом могилы и количеством цветов

Модельера Вячеслава Зайцева похоронили 4 мая в подмосковном Щелкове, на Жегаловском кладбище. Россиян, оплакивающих кутюрье в этот день, поразили внешний вид могилы и количество цветов.

Они заметили, что место захоронения утопало не в шикарных букетах и венках – цветов практически не было. Зато могилу прикрывали еловые веточки. В землю воткнули деревянный крест с фотографией модельера.

Фанаты удивлены, что легендарного дизайнера «закопали на задворках». Они считают, что Зайцев «достоин Новодевичьего или Троекуровского».

На прощании с Зайцевым было немного знаменитостей: певица Надежда Бабкина, стилист Сергей Зверев, жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна, артист Бедрос Киркоров.

Певица Алла Пугачева не приехала на похороны, несмотря на то, что вернулась в Россию. Она собирается попрощаться с другим модельером – Валентином Юдашкиным. Церемония состоится 6 мая.

Журналисты всячески высматривали Примадонну на похоронах Зайцева. Они обратили внимание на двух женщин, похожих на певицу.