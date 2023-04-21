Похудевший на 12 кг после болезни Никита Михалков появился на публике с тростью

В начале 2023 года Никита Михалков не на шутку обеспокоил своих поклонников. Тогда все неравнодушные следили за ситуацией режиссера, которого экстренно госпитализировали с двусторонней пневмонией. К счастью, медицинским сотрудникам удалось спасти мужчину. Однако последствия серьезного недуга нельзя было не заметить: вскоре после выписки Михалков отправился уже на сцену, но его едва можно было узнать. Дело в том, что Никита Сергеевич похудел на 12 кг, узнав об этом, публика была встревожена. Однако недавний выход в свет режиссера показывает: он идет на поправку.

На днях состоялся премьерный показ моноспектакля Перадзе «Иное». Постановщик — ученик Михалкова, вот почему деятель кино не смог не прийти и не поддержать его. Несмотря на то, что режиссер появился перед публикой с тростью, нельзя было не заметить хорошее настроение мужчины. Как сообщает издание StarHit, он много улыбался и не скрывал гордости за своего преемника.

«Я очень горжусь своим любимым учеником. Это правда большой показатель таланта, транслируемый в массы и принятый публикой на ура», — высказался Михалков.

Ранее Никита Сергеевич ответил на вопрос, как наказывать сбежавших артистов. Высказывание деятеля кино читайте в этой статье.