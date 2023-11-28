Родственники Шаинского потребовали компенсацию от рэпера из Германии

Наследники знаменитого российского композитора Владимира Шаинского запросили компенсацию от немецкого рэпера Liaze. Об этом сообщает Regnum.

Уточняется, что музыкант без согласования записал композицию, использовав слова и музыку из «песенки Крокодила Гены». Работа быстро начала собирать просмотры, покорив немецкий YouTube. При этом сам Liaze уверял лейбл в том, что сумел уладить все вопросы по авторским правам, однако в действительности даже не связывался с семьей Шаинского.

Известно, что правообладателем песен композитора является его вдова Светлана Шаинская. В то же время договоренностями по использованию произведений де-факто занимается сын Шаинского Вячеслав.

«Обсуждаем: либо он уберёт мелодию моего отца из своей композиции, либо заплатит деньги. Я как сын своего отца очень расстроился, что нет никаких ссылок на папу. У людей не хватило совести даже обратиться», - рассказал наследник музыканта.

По словам Вячеслава, о песне Liaze он узнал от знакомых. Мужчина уточнил, что в прошлом аналогичный скандал вспыхнул вокруг песни «В траве сидел кузнечик». Он добавил, что нередко артисты игнорируют авторское право, демонстрируя тем самым свой безответственный подход.

Примечательно, что наследник композитора признался, что ему понравилась записанная немецким рэпером песня. Вячеслав подчеркнул, что положительно относится к тенденции с осовремениваем старых песен.

Напомним, Вячеслав Шаинский скончался 26 декабря 2017 года. За свою карьеру композитор создал множество произведений для детей, а также записал музыку для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.