Известный российский композитор Владимир Шаинский сегодня ушел из жизни. Ему было 92 года.

По сообщению телеканала «Культура», сегодня днем на 93-м году жизни скончался композитор Владимир Шаинский. Эти печальные новости подтвердили его близкие, не сообщив, впрочем, что именно стало причиной смерти. У музыканта осталась вдова Светлана Шаинская и трое взрослых детей, старший из которых, Иосиф, был рожден в первом браке.

Владимир Яковлевич в юности был скрипачом и после окончания Московской консерватории три года проработал в оркестре Леонида Утесова. Во время войны вместе с поэтом Михаилом Таничем он создал ряд солдатских песен: «Идет солдат по городу», «Шло письмо», «Не плачь, девчонка», «Через две зимы».

В 1960-х Шаинский поступил на композиторский факультет Бакинской консерватории и прославился тем, что написал музыку ко множеству советских мультфильмов (например, «Крокодил Гена»).

Passion.ru присоединяется к соболезнованиям родным и близким Владимира Яковлевича Шаинского.

Фото: Global Look Press, East News