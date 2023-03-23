Родственники разбогатевшей на «Марафоне желаний» Блиновской взяли ипотеку и раскритиковали ее курсы

Блогер Елена Блиновская выставляет в соцсетях, как покупает незнакомым людям квартиры, в то время, как ее родственники берут ипотеку на много лет. Родная тетя разбогатевшей на «Марафоне желаний» Блиновской Галина Алцыбеева заявила, что от нее нет ни помощи, ни общения.

По ее словам, как только родственница «высоко взлетела», «вообще никакого контакта не стало». Алцыбеева проживает в Кировской области – никакой финансовой помощи от Блиновской родне не досталось.

«Мой сын взял ипотеку и будет платить до 65 лет», - сказала она сайту «Абзац» и добавила, что никогда не обратится к знаменитой блогерше.

Кроме того, Алцыбеева раскритиковала знаменитый «Марафон желаний». Родственникам даже не предлагалось его пройти, утверждает тетя.

«Мы не верим в этот марафон, никто не верит… Даже мама у неё не верит в эти марафоны», - поделилась она, отметив умение Блиновской хорошо говорить и общаться с любым человеком.

Ранее стало известно, что блогер улетела из России в Японию. Отъезд совпал с сообщением о начале проверки в отношении нее.