Елена Блиновская успела улететь из России до проверки полицией

Создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская улетела в Японию. Отъезд совпал с началом проверки полиции в отношении нее.

Как пишет Telegram-канал Shot, Блиновская отправилась в Японию на отдых.

22 марта в ее соцсетях появились видео из этой страны. «Ну привет, Япония. Мы скучали», - говорится в одном из них.

Также Блиновская сообщила Shot, что ей не грозят проблемы с налоговой – в отличие от других блогеров, которых заподозрили в уклонении от налогов, она платит НДС.

У автора самого известного марафона работает большая команда юристов и бухгалтеров. «Мы ведем учет достойно», - сказала Блиновская, добавив, что «найти при желании можно всё и у всех».

Ранее сообщалось, что Блиновскую начали проверять следом за другими блогерами – Валерией Чекалиной и Александрой Митрошиной. Утверждалось, что поводом для проверки стали заявления участниц марафонов, которые считают, что их обманули.