Родственники отвернулись от сына Децла, которому по завещанию досталось всё
Александр Толмацкий рассказал про отношения с внуком после всех ситуаций.
Фото: StarFace.ru/ Андрей Подолякин
Отец умершего рэпера Децла Александр Толмацкий заявил, что не поддерживает отношения с единственным внуком Антонием. Именно ему по завещанию достались все доходы от творчества исполнителя.
«Нет у меня больше внука после всех ситуаций, после его поведения он не интересен», - рассказал Толмацкий.
Он решил сосредоточиться на детях и собственной семье.
«Мне есть о ком заботиться», - утверждает отец покойного рэпера.
Никакой финансовой помощи внуку от него не поступает: Толмацкий не участвует ни в чем. По признанию продюсера, это его «личное решение», сообщает Woman.ru.
Децл умер в 2019 году, ему было 35 лет. Сын пошел по стопам певца и строит музыкальную карьеру.
Ранее Александр Толмацкий дал понять, что не верит в естественную смерть Децла.