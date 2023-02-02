Родственники отвернулись от сына Децла, которому по завещанию досталось всё

Отец умершего рэпера Децла Александр Толмацкий заявил, что не поддерживает отношения с единственным внуком Антонием. Именно ему по завещанию достались все доходы от творчества исполнителя.

«Нет у меня больше внука после всех ситуаций, после его поведения он не интересен», - рассказал Толмацкий.

Он решил сосредоточиться на детях и собственной семье.

«Мне есть о ком заботиться», - утверждает отец покойного рэпера.

Никакой финансовой помощи внуку от него не поступает: Толмацкий не участвует ни в чем. По признанию продюсера, это его «личное решение», сообщает Woman.ru.

Децл умер в 2019 году, ему было 35 лет. Сын пошел по стопам певца и строит музыкальную карьеру.

Ранее Александр Толмацкий дал понять, что не верит в естественную смерть Децла.