Родственники останутся ни с чем: 92-летний Иван Краско составил завещание

Актер Иван Краско в силу почтенного возраста невольно уже задумывается о смерти и о том, что будет, когда он уйдет. Меньше всего 92-летняя звезда кинематографа хочет, чтобы близкие ему люди боролись за его состояние, именно поэтому Иван Иванович предпочел еще при жизни составить завещание. В нем он прописал, кому и что должно достаться. Причем в списке отсутствуют его родственники.

По информации издания Teleprogramma.pro, Краско собирается оставить свое имущество арт-директору Вячеславу Смородинову. Артист отметил, что он всегда помогал ему и делал все бескорыстно. «Я ему доверяю», - подчеркнул Иван Иванович.

Смородинову должна будет перейти дача актера под Санкт-Петербургом. Именно эту недвижимость бывшая жена Краско хотела заполучить для своих сыновей. Но артист переписывать на наследников имущество отказался, так как не простил экс-супругу за ее уход от него.

Напомним, что недавно Ивана Краско выписали из больницы, в которой он пробыл довольно долгое время. Близкие не на шутку испугались за его жизнь, но актер все-таки смог справиться с недугом. Возле медицинского учреждения его встречала помощница Дарья. Именно по ней на больничной койке сильно скучал Иван Иванович.