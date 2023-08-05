Молодая помощница Ивана Краско прильнула к его груди после больницы

Народный артист РФ Иван Краско вышел из больницы после улучшения самочувствия. На выписку пришла его 28-летняя помощница.

Ходят слухи, что у Дарьи Пашковой есть роман с актером, но знаменитость его отрицает. Однако журналисты Пятого канала отметили «горячую» встречу, а именно объятия.

Краско заявил, что за период нахождения на больничной койке больше всего скучал по Пашковой.

«Обросли-то как!» — сказала ему девушка, пишет Пятый канал.

В ответ же Краско сказал: «Все без тебя!».

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