Родственники Нонны Мордюковой едва не подрались из-за квартиры артистки, об этом сообщает mk.ru.

Племянница Нонны Мордюковой рассказала, что в ее квартиру вторглись родственники покойной актрисы. После смерти Мордюковой, ее квартира досталась одной из ее сестер — Наталье. Однако вскоре она оформила договор ренты на племянниц Юлию и Елены. После смерти Натальи, супруг Юлии выкупил долю у второй племянницы. Однако этим оказались недовольны некоторые родственники артистки.

Юлия рассказала, что на днях во время ремонта окон, в квартиру ворвались сестра Нонны Мордюковой и жена покойного сына другой сестры — Натальи.

«Лилиана требовала отдать квартиру ее сыну: она считает, что он — единственный достойный наследник. Это же говорила и Людмила Викторовна, хотя в 2019 году сама претендовала на наследство и из-за этого три года не разговаривала с родной сестрой», — рассказала Юлия.

По ее словам, супруг, который в этот момент находился в квартире, смог вытолкать женщин за порог.

«Все это длится уже полтора года, — вздыхает женщина. — Мы живем как на пороховой бочке. Наша семья полностью разрушена из-за этой квартиры», — рассказала девушка.

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