Пришла пора вступить в наследство: кому достанется имущество Ирины Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко, сыгравшая во множестве известных кинокартин, ушла из жизни полгода назад. Она оставила после себя две квартиры в Москве. При этом детей у знаменитости нет, а пора вступать в наследство пришла. По данным Kp.ru, недвижимость разделят между собой племянники артистки.

На данный момент доподлинно неизвестно, кто включен в завещание и было ли оно. Ходят слухи, что Мирошниченко могла отписать имущество определенным людям. Кроме того, некоторые полагают, что наследниками станут родственники актрисы — дети ее брата. Конкретно так считает подруга умершей звезды.

«За годы нашей дружбы я ни о каких двоюродных сестрах не слышала и не видела их. У Ирины Петровны есть племянники — дети ее единоутробного брата Рудольфа. Насколько мне известно, на сегодняшний день, они единственные наследники, были на прощании», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что у актера из сериала «Маргоша» Бориса Тенина объявилась дочь от любовницы. Девушка требует наследство известного отца.