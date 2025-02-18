«Родственники недовольны»: что известно о многомиллиардном наследстве актрисы Раисы Максимовой

Родственница актрисы Раисы Максимовой Елена Шойко раскрыла правду о наследстве звезды. По ее словам, 50% квартиры артистки достались ее внуку Мите. А вот слухи о том, что имущество оценивается в несколько миллиардов долларов – неправда.

По словам Шойко, которая ухаживала за Максимовой в последние годы жизни, ей неизвестно, откуда появилась информация о богатстве актрисы.

«То, что говорят о наследстве, какие-то сумасшедшие цифры — этого нет. У Раисы Викторовны была квартиры, где у нее 50% в собственности, их она подарила своему внуку. Другие родственники недовольны, поэтому пытаются что-то раздуть», - заявила Елена в беседе с aif.ru.

Квартира, доставшаяся внуку актрисы, является трехкомнатной и находится на улице Тверская в Москве. Ее стоимость оценивается примерно в 100 миллионов рублей.

«Раиса Викторовна копила деньги, но квартиру решила подарить маленькому внуку. Чтобы никому не было обидно, она решила деньги разделить. На внука и на двух внучек. Она все разделила поровну и все отдала», - рассказала Елена.

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