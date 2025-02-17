«Никогда так не играл. Это был его последний спектакль»: жена Тараторкина рассказала, как он умирал от рака

Жена актера Георгия Тараторкина Екатерина Маркина рассказала о смерти супруга. Артиста не стало в феврале 2017 года. Долгое время он боролся с раком, но так и не смог излечиться.

По словам Екатерины, муж никогда не опускал руки. Он посещал врачей и верил, что сможет поправиться. До последних дней жизни Тараторкин не уходил со сцены. Даже уже в тяжелом состоянии он продолжал выступать для зрителей.

«У него была пневмония, высокая температура, онкологические изменения и метастазы мощные. Он вырвался у меня из рук и поехал на спектакль. Мне позвонила Ольга Остроумова и сказала, что он никогда так не выглядел, никогда так не играл. Это был его последний спектакль», - рассказала жена актера в программе «Однажды...» на НТВ.

Маркина подчеркнула — ее муж был самым сильным человеком из всех, кого она знает. Даже врач, который занимался лечением Георгия это подмечал. Актер никогда не плакал, не жаловался, не стонал и предпочитал верить в лучшее.

«Наверное, знал, что на этом жизнь кончится, но есть что-то дальше впереди», - поделилась Екатерина.

Ранее появилась информация, что у стилиста Влада Лисовца обнаружили рак.