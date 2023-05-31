Родственники не могут похоронить актера Сергея Дрейдена с 8 мая: теперь известно почему

81-летний актер Сергей Дрейден скончался 8 мая в Финляндии, но его до сих пор не похоронили. Теперь стало известно почему.

Как сообщили сыновья умершего, Касьян и Николай Дрейдены, доставить отца в родной Санкт-Петербург планируется в начале июня.

Дети артиста объяснили причину, по которой тело с 8 мая лежит в финском морге и не захоронено. Оказалось, что страховая компания отказалась выполнять обязательства по доставке Дрейдена в Петербург. На ожидание ответа ушло более недели.

После получения сообщения родственники умершего актера начали «достаточно непростую и дорогостоящую» процедуру репатриации тела, пишет сайт aif.ru.

По возвращении тела на родину будет организована гражданская панихида. В театре БДТ, где он работал, устроят кинопоказ спектакля с Дрейденом в главной роли.

Ранее мы писали, что тело модельера Вячеслава Зайцева больше обычного пролежало в морге. Утверждалось, что похоронами никто не занимался.