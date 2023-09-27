Родственники Иосифа Кобзона судятся из-за дома в Сочи

Сын и внучка Иосифа Кобзона подали в суд на строителей дома в Сочи, об этом сообщает mk.ru.

Как стало известно журналистам, иск о защите прав потребителей поступил на днях в Пресненский суд столицы. Уточняется, что родственники покойного певца остались недовольны ремонтом, выполненным строительной компанией. Андрей и Анита Кобзон подали в суд на индивидуального предпринимателя Константина Причака.

Впрочем, бизнесмен, который указан в исковом заявлении, очень удивился, узнав о предстоящем суде. По его словам, все договора и акт приемки дома были подписаны без проблем. Родственники Кобзона не высказывали никаких претензий к строителям.

Ранее мы писали о том, что 72-летняя Нелли Кобзон тоскует по мужу, который является ей во снах. По словам Кобзон, умерший певец ей снится с «огромным букетом розовых гвоздик». Вдова призналась, что они с супругом были разными людьми, но при этом всегда общались на равных.