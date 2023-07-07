Потомки Федора Шаляпина обвинили Прохора Шаляпина в выдуманном родстве и попытке отнять дом во Франции

Прохор Шаляпин рассказал, откуда появилась легенда о его родстве с оперным басом Федором Шаляпиным и как родственники великого музыканта объявили Прохора самозванцем.

Об этом сообщает «Дни.ру».

Прохор рассказал, что, когда он двадцать лет назад перебрался в Москву из Волгограда и сменил имя, вокруг него сразу появились слухи о родстве с известным музыкантом. Певец поделился, что один крупный журнал пообещал ему обложку, если он сможет доказать свое родство с известным оперным солистом.

Тогда он придумал историю о том, как узнал о родстве своей бабушки по отцовской линии Анны Захаренковой, будучи в юности Шаляпиной. Прохор поддерживал историю, что он внук Василия Шаляпина — младшего брата Федора.

Прохор даже обещал сдать ДНК-тест, чтобы подтвердить родство. Однако, к примеру, для дочери Федора Шаляпина это не было необходимостью. Так, она поддерживала связь с родственником-самозванцем до самой смерти. От общения с Прохором ее не останавливали даже предупреждения других родственников, которые были уверены, что молодой певец начнет претендовать на их дом во Франции.

Когда дочь Федора скончалась, Прохор решил закончить с этими слухами. Он даже побывал на могиле оперного певца и принес свои извинения за выдуманную историю.

Ранее мы писали, как Анастасия Волочкова похвасталась шпагатом на руках у Прохора Шаляпина и его друга.