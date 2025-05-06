«Говорят, утонул»: бывший муж Кати Лель около месяца не выходит на связь

Бывший муж певицы Кати Лель Игорь Кузнецов около месяца не выходит на связь. Мужчина пропал без вести в Ницце. По некоторым данным, он утонул.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Кузнецов – отец единственной дочери Лель. После развода с певицей он ушел из публичного пространства.

«В апреле он находился в Ницце и, как говорят, утонул», - рассказали изданию источники. По их словам, трагедия случилась в середине апреля – с этого времени он не выходит на связь. Близкие не могут найти места.

Информаторы сообщили, что Лель в курсе возможной трагедии. Сестра и директор певицы Ирина заявила, что «Игорь пропал без вести». Семья звезды надеется на лучшее.

«Думали, что он утонул в море. Но водолазы искали и тела не нашли. Поиски продолжаются», - поделилась Ирина.

Напомним, Лель была замужем за Кузнецовым почти 15 лет. В 2023 году певица сообщила о разводе.

Ранее артистка рассказывала, что ее приглашают на свидания, в том числе влиятельные мужчины. Однако певица редко ходит на встречи: говорит, нужны время и желание.