Родственники Анастасии Заворотнюк приехали на прощание к Покровскому монастырю. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Утром 1 июня в сопровождении охранника заметили членов семьи Анастасии Заворотнюк, входящих в Покровский монастырь в Москве. Там сегодня простятся с артисткой, скончавшейся в ночь на 30 мая.

Папарацци заметили маму актрисы Валентину Борисовну, сына Майкла с девушкой и старшую дочь Анну. По пути к храму их сопровождала служительница церкви.

Напомним, родственники актрисы сообщали, что прощание с Заворотнюк состоится 1 июня с 11:00 до 14:00 в Покровском монастыре. Посетить могилу Анастасии на Троекуровском кладбище можно будет с 16:00 до 17:00.

Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной болезни на 54-м году жизни. Последние пять лет она лечилась от глиобластомы — опухоли мозга.

Ранее мы писали о том, что Николай Цискаридзе до сих пор не может поверить в смерть Анастасии Заворотнюк.