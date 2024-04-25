Родственники Александра Маслякова ответили на вопрос о его тяжёлой болезни

Родственники ведущего КВН Александра Маслякова отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что он якобы проходит поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли лёгких.

С просьбой подтвердить или опровергнуть слухи издание Абзац обратилось к невестке телеведущего Ангелине Масляковой, однако она категорически отказалась говорить о состоянии здоровья знаменитого родственника.

«У меня нет на вас пары минут. Извините», – сказала она и бросила трубку.

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что бессменный ведущий КВН Александр Масляков навсегда оставляет свой пост и передает его Дмитрию Хрусталеву. Позже его сын, Александр Масляков-младший заявил, что это неправда.

При этом Telegram-канал Mash утверждает, что Масляков действительно уходит с поста ведущего, так в 2022 году после перенесенного коронавируса у него обнаружили неоперабельную опухоль в легких.

Ранее продюсер Павел Рудченко объяснил, почему опровергают новости об уходе ведущего из КВН. По его словам, Масляковы, скорее всего, оставят эту историю для какого-то PR-взрыва.