«PR-планы»: стало известно, почему Масляков опровергает уход отца с поста ведущего КВН

Продюсер Рудченко объяснил, почему опровергают новости об уходе Маслякова из КВН. Об этом сообщает NEWS.ru.

Накануне в Сети появилась информация о том, что Александр Масляков навсегда покидает пост ведущего КВН. Однако позже эти сообщения опроверг его сын. По словам Маслякова-младшего, его отец еще не принял окончательного решения об уходе с поста.

Последние игры КВН вел Дмитрий Хрусталев. По словам продюсера Павла Рудченко, он тоже знает о том, что Хрусталев окончательно заменит Маслякова на его посту.

«Вполне возможно, что опровергают данную версию сейчас Масляковы, так как она стала известна и рушит, может быть, какие-то PR-планы. Я тоже слышал от источников, что Хрусталев собираются ставить ведущим. Опять же, Масляковы, скорее всего, оставят эту историю для какого-то PR-взрыва», — предположил он.

Ранее мы писали о том, что у ведущего Александра Маслякова обнаружили серьезные проблемы со здоровьем.