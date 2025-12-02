Родственник звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы обвиняется в мошенничестве

Племянник юмористки Екатерина Варнавы стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мытищинский суд Московской области.

Родственник звезды Comedy Woman Георгий Варнава обвиняется в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

«Уголовное дело поступило в Мытищинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Сторона обвинения утверждает, что 5 февраля 2025 года мужчина позвонил 87-летней пенсионерке и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил о денежном переводе, который якобы был осуществлен с ее банковского счета на счет некой террористической организации.

Под угрозой уголовной ответственности звонивший убедил женщину снять все сбережения и передать их курьеру. Попытку мошенничества пресек сотрудник банка, когда потерпевшая пыталась снять сумму в 350 тысяч рублей. Об этом стало известно полиции. Курьера задержали при передаче ему муляжа денег.

