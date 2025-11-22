«Она не извинилась и не раскаялась»: Вика Цыганова возмутилась возвращением «двуличной» Варнавы в Россию

Вика Цыганова отреагировала на возвращение Екатерины Варнавы с Кипра в Россию ради заработков. В своем Telegram-канале певица назвала актрису «двуличной» и заявила, что такие артисты не нужны в стране.

19 ноября Екатерина Варнава впервые за долгое время вышла на сцену одного из московских театров. По информации СМИ, актриса сыграла в спектакле вместе с Артемом Ткаченко. Звезда Comedy Woman, которая пару лет назад продала квартиру в Москве и переехала на Кипр, вернулась в Россию ради работы. Эта новость возмутила Вику Цыганову. Она напомнила, что юмористка не поддержала страну в тяжелое время и до сих пор «не раскаялась».

«За три с половиной года позиция артистки не сильно изменилась. <…> Варнава не извинилась за свои слова и не раскаялась. Она просто вернулась в Россию, чтобы зарабатывать здесь… Артистка даже не скрывает того, что как только соберет достаточно денег на российской публике, снова уедет жить на Кипр», — заявила Вика Цыганова.

Певица задалась вопросом, действительно ли в РФ нужны «двуличные» артисты, которые не разделяют позицию государства и поддерживают врагов страны.

«Нашей стране правда нужны двуличные релокантки (релокант — человек, который сменил место жительства по рабочим обстоятельствам или в поисках лучших условий, часто рассматривая переезд как временную меру, прим. ред.)?» — заключила Вика Цыганова.

Напомним, Екатерина Варнава пропала с российских телеэкранов и перестала появляться на светских мероприятиях после 2022 года. Позднее сама актриса призналась, что перебралась на Кипр, а ради переезда продала свою квартиру в Москве, а все деньги вложила в свое новое шоу. Собственный проект артистка запустила после увольнения из театра-кабаре Crave. По слухам, это произошло из-за ее антироссийской позиции.

«Ее «убрали» после того, как она высказалась в адрес россиян нелицеприятно, пыталась усидеть на двух стульях, вот ее и убрали со всех проектов, с телевидения, перестали даже звать везде», — заявлял продюсер Сергей Дворцов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал привлечь к ответственности Екатерину Варнаву: «У нее не должно быть финансовой подушки от слова совсем. Она показала свою позицию».