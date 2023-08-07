Родом из Молдавии, машину арендовал: раскрыты личность водителя Лады Дэнс и причина ДТП

Водитель такси, который вез певицу Ладу Дэнс в день ДТП, родом ил Молдавии. За 30 лет стажа он ни разу не попадал в аварии.

Подробности о водителе, а также причине ДТП сообщил сайт mk.ru.

Он ехал на машине «Фольксваген Поло», автомобиль был арендован.

Водитель двигался по левой полосе и не заметил стоящую после аварии машину. Произошло столкновение, в результате которого травмы получили все пассажиры автомобиля.

Знакомый шофера рассказал, что он водит 30 лет и ни разу не попадал в аварии. Он управлял разными машинами: и «БМВ», и «Мерседесами».

Приятель рассказал, что у водителя была база VIP-клиентов, которые пользуются его услугами много лет.

Напомним, ДТП произошло 5 августа, когда Дэнс ехала с корпоратива. После аварии ее доставили на вертолете в больницу. По словам директора певицы Сергея Пудовкина, исполнительница находится в тяжелом состоянии, ей запрещено разговаривать.