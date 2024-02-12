«Ни жена не отвечает, ни он»: близкие друзья Петросяна бьют тревогу из-за его пропажи после госпитализации

Друзья юмориста Евгения Петросяна заявили, что он пропал после того, как появились новости о его госпитализации с переломом предплечья со смещением. По словам певицы Ирины Гвоздевой, на звонки не отвечает ни комик, ни его супруга Татьяна Брухунова.

СМИ 12 февраля опубликовали сообщения о том, что звезда «Аншлага» попал в Боткинскую больницу. При этом его жена, насколько известно, сейчас находится в Китае. Предварительно, на данный момент Петросян лежит в медицинском учреждении не под своей фамилией и его готовят к операции.

Журналисты попытались связаться с близкими артиста, чтобы узнать о его состоянии, однако, как выяснилось, никто не знает подробностей. Гвоздева подчеркнула, что друзья пытаются связаться с супругами, но они не отвечают.

«Никто не берет трубки. У нас сейчас нет никаких точных сведений о его здоровье, поэтому мы очень беспокоимся за него. Ни жена не отвечает, ни он», - поделилась певица в беседе с «Абзацем».

Ранее стало известно, что актеру Борису Токареву потребовалась экстренная медицинская помощь.