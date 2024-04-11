«Родные не могут определиться»: Людмила Поргина удивлена тем, что прах Ширвиндта до сих пор не захоронен

Людмила Поргина призвала разобраться с затянувшимися похоронами Ширвиндта. Об этом сообщает Prozvezd.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта, однако его прах до сих пор не предан земле. Сообщалось, что родные артиста решили кремировать тело. Пока поклонникам Ширвиндта не сообщали дату и место похорон.

Обстоятельства вокруг погребения праха артиста актриса Людмила Поргина назвала странными.

«Странная ситуация с похоронами Александра Ширвиндта. Обычно урну с прахом отдают родственникам на третий день. По христианским обычаям усопшего хоронят ровно через три дня. Как правило, кремируют в день панихиды, а панихида прошла ещё 18 марта», — рассказала она.

Поргина предположила, что родственники не могут определиться с местом захоронения артиста.

«Случаются, что и задерживают с захоронением урны, если прах перевозят откуда-то издалека. Думаю, Сашины родные либо не могут определиться с местом, либо ждут возможность подзахоронить урну к родителям новопреставленного», — заявила она.

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