«Мог и плиту вымыть, и окошко»: Людмила Поргина рассказала, как ей помогал Караченцов

Актриса Людмила Поргина прожила вместе с легендарным артистом Николаем Караченцовым 47 лет. Она всегда с теплом вспоминает брак со звездой советского кинематографа и рассказывает подробности семейной жизни.

Людмила Поргина всегда создавала уют для мужа: дома было убрано, вкусно пахло едой. Актриса признается — ей совершенно не доставляет труда заниматься бытовыми делами. Особенно она любит радовать своих друзей и близких.

По словам актрисы, Караченцов любил стряпню жены и всегда спешил домой к ужину. его всегда манило тепло родного дома. При этом он всегда был готов помочь жене по хозяйству.

«Коленька, конечно, мог, как поётся в этом клипе, и плиту вымыть, и окошко, если требовалось мне помочь. Мой муж был исключительным. Мало таких людей как он — сердечных, которые по-настоящему наполняют дом любовью, нежностью, теплом», — цитирует артистку портал PROZVEZD.

Она добавила, что ее супруг был темпераментным, эмоциональным: он мог за несколько минут сделать сразу несколько дел. Однако их сын Андрей наоборот — медлительный и спокойный.

Народный артист России Николай Караченцов умер в октябре 2018 года, накануне своего 74-летия. Любимый миллионами зрителей артист боролся с онкологией.

Ранее Поргина рассказывала, что строительство музея Караченцова задерживается из-за проблем с канализацией. Музей планируют возвести в подмосковной Валентиновке: уже составлен план дома, есть договоренность со строительной компанией. По словам артистки, решить вопрос с канализацией быстро не получится, но она настроена «закончить вопрос».