Родные боятся, что имуществом завладеет помощница артиста: кому достанется дача 93-летнего Ивана Краско

93-летний актер Иван Краско был четыре раза женат и у него есть пятеро детей. Некоторое время назад первый народный артист Российской Федерации получил дом в родной деревне Вартемяги Ленинградской области, но при этом не оформил недвижимость на себя. Из слов знаменитости становится понятно, что он бы хотел поделить жилплощадь между самыми близкими.

Речь идет, судя по всему, о третьей бывшей супруге и ее детях. После развода она поселила Краско вместе с сыновьями, а сама отправилась налаживать личную жизнь. Теперь же актер пытается отплатить женщине тем же.

«Еще не оформил, но если власти займутся… Думаю, надо выходить на уровень губернатора Ленинградской области. Тогда хватит на всех: по комнате Ване, Феде, Наталье Николаевне. Почему нет?» — заявил звезда в рамках передачи «Хватит слухов!».

Но у родственников артиста, претендующих на дом, есть повод для беспокойства. Они думают, что нынешняя сиделка Краско, на которой тот собирался жениться, может заполучить жилплощадь каким-либо путем.

Ранее называющая себя любовницей актера Андрея Краско Анна Быстрова сообщила, что в скором времени может оказаться на улице. По словам женщины, в ее квартире поселились неизвестные люди.