Любовница Краско молит о помощи: «Скоро выставят нас вместе с мамой и Лизонькой на улицу»

Называющая себя любовницей актера Андрея Краско Анна Быстрова сообщила, что в скором времени может оказаться на улице вместе с дочерью и матерью. Дело в том, что в ее квартире поселились посторонние люди, которые выселяют их. Теперь женщина молит о помощи.

Несколько лет назад Анна раскрыла в ток-шоу, что родила от Краско ребенка. Правда, генетическая экспертиза это не подтвердила, но, по словам Быстровой, отец покойного артиста все равно принял внучку. Иван Иванович отметил, что она похожа на Андрея и что даже характер у нее такой же, как и у него. Женщина благодарна Краско за то, что он смог принять Елизавету в семью, но при этом за помощью обращаться к нему не спешит – не хочет беспокоить.

Быстрова надеется лишь на влиятельных друзей умершего возлюбленного. Она верит, что они смогут защитить ее от потери жилплощади. Дело в том, что, как утверждает Анна, ее отец – запойный алкоголик, которого обманули. А мать – душевнобольная пенсионерка.

«Ему по большому счету все равно, кто там живет, лишь бы ему давали на бутылку. Чужие люди ведут себя как хозяева, разгуливают по квартире. Я боюсь, что скоро они выставят нас вместе с мамой и Лизонькой на улицу», - цитирует слова Анны StarHit.

Женщина подчеркнула, что у нее осталась последняя надежда на помощь близких Краско. Раньше, по ее словам, Андрей всегда заботился о ней и обещал ей интересное будущее.

Ранее Иван Краско рассказал, почему расстался с бывшей женой Натальей Шевель.