Родные Анастасии Заворотнюк рассказали историю создания одного из ее фото. Об этом стало известно из соцсетей.

Родственники Анастасии Заворотнюк опубликовали в соцсетях архивную фотографию актрисы. Они рассказали, что снимок был сделан случайно — после окончания одной из съемок фотограф Михаил Королев поймал Заворотнюк буквально на выходе с площадки.

«Окончание съемки, Настя уже уставшая и мечтающая об отдыхе. Съемочная команда понимает, что для полноты картины не хватает идеального портретного кадра. Уже убегающую Настю где-то почти у дверей студии попросили посмотреть в камеру, просто так, напоследок. И вот такая случилась магия», — рассказали родственники.

Родные актрисы заявили, что знаменитость любила людей, с которыми работала, поэтому ее глаза всегда искрились от счастья.

Ранее мы писали о том, что Петр Чернышев уехал на море с дочкой Милой после смерти Анастасии Заворотнюк.