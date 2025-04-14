«Она была бы счастлива это видеть»: Петр Чернышев с теплотой вспомнил о покойной жене Анастасии Заворотнюк

Ушедший в тень Петр Чернышев дал редкий комментарий о жене Анастасии Заворотнюк, скончавшейся от рака почти год назад. Фигурист признался, что в самый тяжелый период жизни его поддерживала Татьяна Навка. В документальном фильме «Она» на Первом канале спортсмен заверил: его покойная супруга «была бы счастлива».

В 2019 году звезда сериала «Моя прекрасная няня» узнала о своем страшном диагнозе — раке мозга. В тяжелое время семье помогла Татьяна Навка — она искала для Анастасии Заворотнюк нужных врачей и занималась сбором денег на лечение.

«Таня — настоящий друг! Друг в беде не бросит, лишнего не спросит — вот, что значит настоящий друг», — заявил Петр Чернышев.

На протяжении пяти лет актриса боролась с тяжелым заболеванием, но недуг оказался сильнее. После смерти Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев бережно хранит память о жене. В окружении утверждают, что фигурист регулярно бывает на могиле артистки. На банкете после открытия «Навка Арены» спортсмен не смог сдержать эмоций и снова вспомнил о покойной супруге.

«Настя была бы безумно счастлива это видеть! Думаю, что она сейчас с нами радуется», — высказался фигурист.

Напомним, Анастасия Заворотнюк ушла из жизни 29 мая 2024 года после продолжительной болезни, ей было 53 года. В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому — самую агрессивную форму опухоли головного мозга.

Ранее сообщалось о том, что Татьяна Навка о рассказала о жизни Петра Чернышева после смерти Анастасии Заворотнюк. По словам фигуристки, он «полностью погружен» в воспитание дочери и работу.