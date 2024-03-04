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Опубликовано 04 марта 2024, 12:07
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«Роднулечка моя»: певица Юлия Проскурякова публично поздравила сестру с днем рождения

Певица Юлия Проскурякова публично обратилась к сестре в день ее 35-летия.
«Роднулечка моя»: певица Юлия Проскурякова публично поздравила сестру с днем рождения

© Lomohov Anatoly / East News

Певица и супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова поздравила с днем рождения младшую сестру Ольгу Шалагинову, которой исполнилось 35 лет. Исполнительница хита «Ты мое счастье» поделилась в личном блоге фото именинницы. Об этом сообщает WomanHit.ru.

На опубликованном снимке сестра Юлии Проскуряковой предстала с букетом из 35 алых роз, который ей вручила артистка.

«С днем рождения, роднулечка моя!», — написала Юлия Проскурякова.

Пользователи Сети отметили, что сестры очень похожи.

«Одно лицо!», «Как похожи», «Сестра — красавица», — написали в комментариях.

Напомним, Юлия Проскурякова с 2010 года состоит в браке с певцом и композитором Игорем Николаевым. В 2015 году у пары родилась дочь Вероника.

Ранее мы писали о том, Юлия Проскурякова отреагировала на слухи о разводе с Игорем Николаевым. Певица опубликовала в соцсети ролик с мужем и рассказала, как ее семья отметила Новый год с друзьями в загородном доме.

Источник фото:Lomohov Anatoly / East News
Источник:WomanHit.ru
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Юлия Проскурякова
певица
сестра
день рождения