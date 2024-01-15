Проскурякова раскрыла правду об отношениях с Игорем Николаевым

Несколько месяцев назад появились слухи о возможном разрыве Юлии Проскуряковой с композитором Игорем Николаевым. Но они оказались безосновательными — певица опубликовала ролик с мужем на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Юлия решила рассказать, как ее семья отметила Новый год с друзьями в загородном доме.

Дотошные поклонники заметили: в гостиной над фортепиано больше не висит портрет супругов. Его заменили на другую картину.

Проскурякова поспешила успокоить фанатов. Она рассказала, что семейный портрет висел в их квартире в Москве и не имеет отношения к загородному дому.

«Семейная картина — в квартире! Так и висит», — пояснила она.

Игорь Николаев женился на Юлии, которая младше него на 22 года, в 2010 году. В браке у супругов родилась дочь Вероника.

Ранее мы писали, откуда взялись слухи о разладе в семье Игоря Николаева. Для этих подозрений появился очередной повод — супруга музыканта Юлия Проскурякова перестала носить обручальное кольцо.