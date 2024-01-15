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08:15, 15 января 2024
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Проскурякова раскрыла правду об отношениях с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова отреагировала на слухи о разводе с Игорем Николаевым.

Проскурякова раскрыла правду об отношениях с Игорем Николаевым

© Starface.ru

Несколько месяцев назад появились слухи о возможном разрыве Юлии Проскуряковой с композитором Игорем Николаевым. Но они оказались безосновательными — певица опубликовала ролик с мужем на своей странице в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Юлия решила рассказать, как ее семья отметила Новый год с друзьями в загородном доме.

Дотошные поклонники заметили: в гостиной над фортепиано больше не висит портрет супругов. Его заменили на другую картину.

Проскурякова поспешила успокоить фанатов. Она рассказала, что семейный портрет висел в их квартире в Москве и не имеет отношения к загородному дому.

«Семейная картина — в квартире! Так и висит», — пояснила она.

Игорь Николаев женился на Юлии, которая младше него на 22 года, в 2010 году. В браке у супругов родилась дочь Вероника.

Ранее мы писали, откуда взялись слухи о разладе в семье Игоря Николаева. Для этих подозрений появился очередной повод — супруга музыканта Юлия Проскурякова перестала носить обручальное кольцо.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Юлия Проскурякова
Игорь Николаев
отношения
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