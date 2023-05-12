«Родная крапивница»: 40-летняя Седокова заявила, что набрала вес из-за серьезной болезни

Анна Седокова считается самой обсуждаемой персоной отечественного шоу-бизнеса. Артистка ведет активный диалог с публикой и всегда рада поделиться не только новостями из профессиональной сферы, но и личной жизни. На этот раз знаменитость вышла на связь в личном блоге и сообщила тревожные новости.

В Сети довольно часто обсуждает фигуру Анны. Подписчики уверены, что у певицы есть лишний вес, вот почему они регулярно советуют ей похудеть. Однако знаменитость старается не реагировать на негатив, поэтому она открыто говорит о любви к своему телу. Седокова призналась, что ее объемы вновь увеличились. Как оказалось, причиной этого стала серьезная болезнь артистки.

Анна пожаловалась: ее «атаковала родная крапивница». «Я тут сильно приболела, поэтому не выходила на связь. Из-за своей крапивницы я прилично увеличилась в объемах. Если раньше меня это беспокоило, то сейчас я в каком-то приятном принятии», — высказалась знаменитость.

К слову, подобная новость крайнее обеспокоила поклонников Анны, вот почему они поспешили ей пожелать скорейшего восстановления.

Ранее мы писали о том, что 40-летняя Седокова ушла от молодого супруга. Артистка произнесла: «Я приняла важное решение». Полное высказывание Анны читайте в этой статье.