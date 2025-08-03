Родившая второго ребенка визажистка Галустяна объяснила, почему не показывает отца детей

Родившая ребенка визажистка Галустяна заявила, что растит детей без отца. Об этом стало известно из соцсетей.

В конце июля Милена Шевченко, которой приписывали роман с Михаилом Галустяном, родила второго ребенка. Многие тогда посчитали, что отцом мог быть юморист. Однако девушка держала в секрете личность папы ребенка.

Теперь же Шевченко призналась, что оба ее ребенка растут без отца по ее желанию.

«Ребят, 21 век, вы много семей с отцами знаете? Ладно, шутка. Я с детства понимала, что хочу стать мамой, также с детства я решила, что замуж я абсолютно не хочу выходить. Я придерживаюсь своих решений», — объяснила она.

Визажистка добавила, что спрашивала у сына, чувствует ли он себя комфортно без отца, на что тот ответил утвердительно.

«Он ясно дал понять, что ему абсолютно всё равно. Ребенок растет в здоровой обстановке, где нет ни ругани, ни дележек. У него замечательный дедушка, который и по спорту подтянет и покажет мужской пример», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что бывший муж Виктории Дайнеко Дмитрий Клейман стал отцом в третий раз.