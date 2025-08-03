НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 августа 2025, 10:38
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Родившая второго ребенка визажистка Галустяна объяснила, почему не показывает отца детей

Родившая ребенка визажистка Галустяна заявила, что растит детей без отца.
Родившая второго ребенка визажистка Галустяна объяснила, почему не показывает отца детей

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Родившая ребенка визажистка Галустяна заявила, что растит детей без отца. Об этом стало известно из соцсетей.

В конце июля Милена Шевченко, которой приписывали роман с Михаилом Галустяном, родила второго ребенка. Многие тогда посчитали, что отцом мог быть юморист. Однако девушка держала в секрете личность папы ребенка.

Теперь же Шевченко призналась, что оба ее ребенка растут без отца по ее желанию.

«Ребят, 21 век, вы много семей с отцами знаете? Ладно, шутка. Я с детства понимала, что хочу стать мамой, также с детства я решила, что замуж я абсолютно не хочу выходить. Я придерживаюсь своих решений», — объяснила она.

Визажистка добавила, что спрашивала у сына, чувствует ли он себя комфортно без отца, на что тот ответил утвердительно.

«Он ясно дал понять, что ему абсолютно всё равно. Ребенок растет в здоровой обстановке, где нет ни ругани, ни дележек. У него замечательный дедушка, который и по спорту подтянет и покажет мужской пример», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что бывший муж Виктории Дайнеко Дмитрий Клейман стал отцом в третий раз.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Михаил Галустян
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