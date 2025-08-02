Бывший муж Виктории Дайнеко Дмитрий Клейман стал отцом в третий раз. Об этом сообщает StarHit.

В 2014 году Виктория Дайнеко начала встречаться с барабанщиком Дмитрием Клейманом, а в феврале 2015 года она вышла замуж. Певица признавалась, что решилась на брак после того, как узнала о своей беременности. Уже в 2017 году пара развелась, а Клейман снова женился.

Сегодня бывший муж Дайнеко порадовал подписчиков в соцсетях - он объявил, что стал в третий раз отцом.

«Батя в третий раз», - подписал кадры из родильного отделения он.

С кем именно в браке состоит Клейман, неизвестно. СМИ писали, что он женился на девушке по имени Алина и вскоре у пары родился сын.

Ранее мы писали о том, что Визажистка Галустяна, которую подозревали в романе с артистом, родила сына.