Родившая в 11 лет Валя Исаева ждет пятого ребенка от мужчины, с которым уже рассталась

Жительница Москвы Валя Исаева, история которой транслировалась на всю страну, объявила о том, что ждет пятого ребенка! Напомним, что девушка родила первенца, когда ей было всего 11 лет. Сейчас красавице 29.

В 2005 году Валя стала участницей телешоу, где общественность обсуждала ее связь с 19-летним Хабибом Патахоновым из Таджикистана. Девочка забеременела в 11-летнем возрасте от парня, который снимал комнату в квартире ее бабушки. Многие считали, что гастарбайтера нужно посадить в тюрьму, но им дали шанс создать нормальную семью. После этого у влюбленных появилось еще трое детей.

Минувшим летом Исаева рассказала журналистам, что подала на развод с Хабибом. По ее словам, она устала терпеть побои и измены супруга. Вскоре брюнетка закрутила роман с другим мужчиной.

Приятельница девушки рассказала, что сейчас она ждет пятого ребенка! Но с тем парнем – чеченцем они уже расстались. Он тоже связался с журналистами и предположил, что Валя врет о беременности. По его мнению, она придумала это, когда поняла, что он ее бросает. Бывший избранник брюнетки считает, что она не хочет работать и плохо выполняет свои материнские обязанности, скидывая их на старшую дочь Амину.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске беременная родила в очереди около кабинета врача.