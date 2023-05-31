Родившая первенца месяц назад жена Прилучного Зепюр Брутян готовится вновь стать мамой

Совсем недавно Павел Прилучный стал многодетным отцом. Его новая супруга Зепюр Брутян родила сына. Мальчика назвали Микаэлем, и теперь звездные родители не могут нарадоваться. Они постоянно публикуют в Сети радостные фото и видео с малышом и рассказывают, как справляются с новыми ролями. Однако несмотря на то, что прошел всего месяц, актриса уже готовится вновь вынашивать ребенка.

В личном блоге Зепюр призналась, что они с мужем сильно хотят еще пополнение в семье. И в этот раз это будет точно девочка. Артистка мечтает, что дочь будет похожа на них обоих, но чтобы она обязательно была с ее природными кудрями и папиными светлыми глазами.

Однако все это пока лишь просто разговоры. Брутян отметила, что вторая беременность у нее будет, но позже. Сейчас она все еще восстанавливается после родов и полностью погружена в заботу о Микаэле, тем более что он ее первенец. По словам актрисы, материнство не дается ей сложно. Во многом ей помогает муж и другие родные, которые уже сталкивались с уходом за младенцами. Единственная сложность для нее пока – это отсутствие нормального сна, так как нужно вставать по несколько раз за ночь, чтобы кормить сына.

Напомним, что Зепюр Брутян Павел Прилучный повстречал после развода с Агатой Муцениеце. Экс-супруги расстались в плохих отношениях и до сих пор не могут их наладить. Звезда «Закрытой школы» хоть и старается не упоминать в лишний раз бывшего мужа, но все-таки иногда завуалировано смеется и над ним, и над его новой женой. Так, недавно она показала своего «возлюбленного» и съязвила на счет второго брака отца ее детей.