Агата Муцениеце предъявила нового «мужа» и высмеяла брак Павла Прилучного с Зепюр Брутян

Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались уже три года назад. Звезда «Мажора» начал новую жизнь с Зепюр Брутян, которая недавно родила ему сына, а вот его бывшая жена вступать в новые отношения не спешит. После развода актриса посвятила всю себя детям и работе, причем ей весьма удачно удается все совмещать. Часто Агата даже берет Мию и Тимофея с собой на съемки, чтобы не упускать возможности провести время вместе с ними.

Сейчас Муцениеце задействована в новом проекте, в котором ей посчастливилось встретиться со своим коллегой по сериалу «В клетке» Никитой Кологривым. По словам 28-летнего артиста экс-супруга Прилучного с первого взгляда влюбилась в него, а она даже не стала этого скрывать. «Это мой новый муж, Никита Кологривый. Называйте меня Агата Кологривая», - заявила актриса.

После съемок в сериале Агата и Никита действительно сильно сблизились. Они проводили много свободного времени вместе, и молодой человек даже общался с Мией и Тимофеем. Но, к сожалению, в их случае о романе речь не идет. По признанию Муцениеце, ее коллега замечательный, но следовать примеру Павла Прилучного и вступать в брак с кем-то из сериала «В клетке» она не собирается.

«Шутка, расслабьтесь! Не все из сериала «В клетке» выбирают себе партнеров, хотя...» - пошутила актриса, делая явный намек на своего бывшего мужа и его нынешнюю жену.

Напомним, что Павел Прилучный действительно встретился с Зепюр Брутян при работе над сериалом. Молодая артистка заменила в нем Агату, которая не смогла после развода играть в одном проекте вместе с экс-супругом. А уже спустя пару свиданий «мажор» сделал возлюбленной предложение руки и сердца.

Ранее парапсихолог предрекла Прилучному и Брутян скорый развод.