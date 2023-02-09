Недавно родившая Ольга Орлова рассказала о ребенке от суррогатной матери

6 февраля Ольга Орлова стала мамой во второй раз. 45-летняя телеведущая родила девочку и назвала ее Анной. Накануне этого радостного дня знаменитость успела сходить на съемки шоу для YouTube-канала Алены Жигаловой и поделиться многими интимными моментами.

Ольга никогда не скрывала: она много лет пыталась забеременеть, но все попытки были безуспешными. Если бы и в этот раз удача от нее отвернулась, то она бы рассмотрела вариант суррогатного материнства.

«Это не инкубатор. Это женщина, которая помогает бездетной семье стать счастливой», — высказалась Орлова.

Также телеведущая считает, что дети, рожденные от суррогатной матери, ничем не отличаются от детей, зачатых естественным путем. К слову, многие фолловеры поддержали мнение знаменитости.

Ранее Ольга Орлова вышла на связь из роддома и сообщила тревожные новости. Звезда сообщила: с ее малышкой все в порядке, а вот сама она испытывает недомогание. Подробности читайте в этой статье.