Родившая дочь Ольга Орлова рассказала о тяжелой потере

В конце 2022 года Влад Кадони шокировал поклонников, сообщив, что покидает пост ведущего «Дома-2». С проектом у экстрасенса была связана долгая история, но он решил ее все-таки закончить и пойти дальше. Его коллега Ольга Орлова долгое время никак не реагировала на новости об уходе артиста, так как была в декрете, но решила все-таки высказаться.

По признанию Ольги, то, что Кадони больше не будет ведущим телестройки – это большая потеря. Ей известно, что он хотел получать от своей работы больше денег, но руководство шоу ему отказало. Это и послужило главной причиной завершения сотрудничества с экстрасенсом.

«Он хотел больше денег, но, к сожалению, у проекта нет возможности платить больше. Вот и все. Я считаю его уход потерей», - поделилась Ольга Орлова.

Отметим, что место Влада Кадони в проекте «Дома-2» теперь заняла экс-участница Нелли Ермолаева. Однако зрители пока все еще не до конца приняли ее. Но, возможно, все изменится, когда в шоу вернется Орлова, родившая на днях дочь. Телеведущая делилась, что собирается выйти на работу уже через две недели после выписки.

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