«Разве кольцо кого-то останавливало»: Ольга Орлова высказалась об изменах мужа

Певица Ольга Орлова, которая в 45 лет родила второго ребенка от мужа по имени Валерий, впервые поделилась подробностями о нем. Примечательно, но мужчина не носит обручальное кольцо – артистка объяснила, почему.

По словам Орловой, Валерий не любит украшения и носит только часы. При этом певица не волнуется, что муж ходит без кольца. Для нее важны поступки мужчины.

Валерий спрашивал Орлову, не обидится ли супруга, если он не будет носить кольцо. Артистка заявила, что не обидится. По мнению певицы, украшение ему даже не идет - ей сложно представить мужа с кольцом.

Говоря о возможности измен мужа в связи с отсутствием кольца, Орлова сказала: «Разве кольцо кого-то когда-то останавливало». Она отметила, что мужчина без кольца может никогда не изменять, а другой – «бегать направо-налево», поэтому для нее это не показатель.

Также артистка впервые рассказала подробности о супруге, который редко появляется в ее соцсетях и абсолютно непубличен. Орлова считает мужчину подарком судьбы.

«Мой муж бизнесмен. У него своя компания. Связана с какими-то железяками. Это какие-то поставки чего-то», - неточно рассказала Орлова.

Она призналась, что также не знала род деятельности первого мужа.

Сразу после рождения второго ребенка Орлова сообщила тревожные новости о состоянии своего здоровья. Она рассказала, что ей «совсем тяжеловато», врачи назначили уколы.