Родителям нечем было платить за коммуналку: Ирина Болгар тратила миллионы Дурова и не помогала родным

Семья Ирины Болгар, называющей себя матерью троих детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, во время отношений с миллиардером ни разу не помогала материально погрязшим в долгах родителям.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, члены семьи постоянно судились друг с другом из-за недвижимости и не оплачивали коммунальные услуги. На умершем отце так и остался полумиллионный долг.

Как выяснил канал, вместо помощи Болгар боролась с родственниками за каждый квадратный метр и не вникала в их финансовые проблемы, тратя миллионы Дурова на роскошную жизнь.

Перед смертью отец «матери троих детей Дурова» разделил трехкомнатную квартиру на Васильевском острове в Санкт-Петербурге между тремя детьми — Ириной, Мариной и 2-летним сыном от второго брака. При этом Ирину такой расклад не устроил, поэтому она через суд решила отобрать долю маленького сводного брата. Конфликт из-за раздела имущества длился вплоть до смерти родителей и завершился поражением Ирины – она не смогла лишить наследства двухлетнего брата.

Напомним, Ирина Болгар после задержания Дурова во Франции подала иски в суд Швейцарии, обвинив предпринимателя в неуплате алиментов и насилии над детьми. Она также жаловалась, что Дуров якобы назвал сыновей и дочь «собаками». Она потребовала от создателя Telegram 14 миллиардов рублей алиментов.

Ранее психолог Станислав Самбурский объяснил сайту «страсти», что своими заявлениями Ирина Болгар хочет сохранить влияние на Дурова, несмотря на расставание. Он также пояснил, что с точки зрения психологии здесь можно говорить о потребности в признании, так как матерью троих детей почетно, но это не решает вопрос желания показать свою значимость миру.