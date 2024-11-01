«Когда ты не красотка, но есть туз в кармане»: чего на самом деле добивается Болгар откровениями о Дурове

Ирина Болгар громко заявила о себе, рассказав о гражданском браке с Павлом Дуровым. Ирина представила публике детей от бизнесмена и скандальные подробности расставания. Более того, Болгар считает, что причастна к созданию Telegram и формированию имиджа Дурова. Психолог Станислав Самбурский считает, что своими заявлениями Ирина хочет сохранить влияние на Павла, несмотря на расставание.

«Заявления девушки о её активном участии в создании Telegram вызвали насмешки в Сети. С точки зрения психологии здесь можно говорить о потребности в признании. Быть матерью троих детей почетно, но это не решает вопрос желания показать свою значимость миру. Чтобы укрепить чувство собственного достоинства, мало быть матерью, а вот заявить, что твои усилия принесли Павлу Дурову успех — совершенно другой уровень. Когда ты не топовая красотка, но для привлечения внимания у тебя есть туз в кармане, почему бы не ходить по ток-шоу с детьми?» — высказался эксперт.

Психолог считает, что на модель поведения Ирины повлияли ее родители, которые выясняли отношения в суде.

«Привыкнув к определенному уровню жизни, сложно отказаться от него. Бесконечное сутяжничество родителей, как пример поведения, сыграло роль в пробивном желании нажиться. Страх потери статуса и финансовой стабильности толкает Ирину торговать своими воспоминаниями. В её поведении видно стремление укрепить положение и получить финансовые гарантии, хотя Павел и так обеспечил их детей до 23 лет. Очередное заявление: «Я создала стиль Дурову» — это желание сохранить контроль и влияние на Павла, даже после разрыва. Ирина явно пытается удержать его внимание через прессу, пытаясь таким образом контролировать ситуацию и её последствия», — резюмировал Станислав.