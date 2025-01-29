«Родители остались без ничего»: друг умершего Яниса Тиммы раскрыл правду о наследстве

Друг умершего Яниса Тиммы рассказал, что родители спортсмена после его смерти остались ни с чем. В беседе с mk.ru Марк Пугачев заявил, что не согласен с решением о закрытии уголовного дела по факту гибели баскетболиста и обратился в органы.

«Мы совместно с адвокатами направили жалобу в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и председателю Следственного комитета Бастрыкину, а также в прокуратуру в связи с бездействием должностных лиц на этапе следственной проверки при возбуждении уголовного дела. Кроме того, два телефона до сих пор находятся на экспертизе в СК», – сообщил Марк.

По его словам, в Латвии проводится финальная экспертиза, но оставлять эту историю просто так никто не намерен. Он признался, что получает негативные комментарии, но не обращает на них внимание.

«Я понимаю, что кто-то хочет сдвинуть фокус внимания, а желтая пресса вбрасывает сюр, который я прокомментирую чуть позже, это просто смешно», – добавил Пугачев.

Друг баскетболиста также признался, что у родителей Тиммы не осталось денег.

«С самого начала наша цель была и остается неизменной: установить правду и помочь родителям, которые остались без ничего. С родителями я по сей день держу связь, и они просят не отступать», – поделился Марк.

Пугачев также заявил, что «разворошил осиное гнездо шоу-бизнеса» и теперь находится в центре внимания.

Ранее мы писали о том, что друг Тиммы Марк Пугачев пытался сорвать концерт Седоковой в Казахстане.