Родители Оксаны Акиньшиной подали на нее в суд из-за неуплаты алиментов на больного сына

Оксана Акиньшина не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Актриса довольно редко дает интервью и появляется на светских мероприятиях, однако ее имя всегда красуется рядом с громкими заголовками. И причиной этого является не только ее роман с Козловским. Не так давно знаменитость подала в суд на экс-супруга, который задолжал ей крупную сумму денег. Однако, по данным Woman.ru, Оксана и сама имеет денежный долг.

В 2009 году актриса родила сына, которого теперь скрывает от постороннего внимания. Дело в том, что у мальчика серьезные проблемы со здоровьем. По информации источника, у Филиппа аутизм. Из-за плотного графика Оксана отправила наследника к родителям. Долгое время в семье было все в порядке, несмотря на это, выяснилось, что в 2020 и 2021 годах отец Акиньшиной обращался в суд по поводу взыскания алиментов на содержание Филиппа.

Журналистам из Woman.ru удалось установить: до суда дело так и не дошло. Родственники сумели уладить конфликт путем переговоров.

Ранее адвокат заявил, что Оксана и ее супруг находятся в процессе развода и делят долги. Подробности смотрите в этой статье.