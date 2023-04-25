«Пара делит имущество и долги»: всплыли подробности иска Акиньшиной к законному мужу

Актриса Оксана Акиньшина подала иск к законному мужу Арчилу Геловани, чтобы поделить долги по кредитам. Соответствующее предположение высказал адвокат Андрей Алешкин.

В иске, который 20 апреля поступил в Пресненский суд Москвы, говорится о требовании взыскать деньги по договору займа.

«Полагаю, что они с мужем находятся в предразводном состоянии или уже в процессе развода… Скорее всего, пара делит не только имущество, но и долги», - сказал Алешкин сайту Woman.ru.

Кредиты, взятые в браке, считаются совместно нажитым имуществом. Не исключено, что Акиньшина решила разделить общие обязательства через суд.

Возможен другой вариант: если Геловани занимал деньги у актрисы под расписку, то она может взыскать средства в судебном порядке. Впоследствии получить деньги можно, если у грузинского кинопродюсера есть счета в России: в этом случае приставы спишут средства.

Напомним, Акиньшина и Геловани до сих пор не разведены. Дата рассмотрения иска не назначена. Сумма, которую планирует взыскать с мужа Акиньшина, не называлась.