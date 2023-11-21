Родители объявленной в розыск певицы Джамалы продолжают зарабатывать в России

Семья объявленной в розыск украинской певицы Сусаны Джамаладиновой, известной под псевдонимом Джамала, зарабатывает деньги в России. Родители артистки оказались владельцами отеля под Алуштой.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, отец исполнительницы Алим Джамаладинов и мать Галина Тумасян в настоящее время проживают в России, в крымском селе Малореченское.

При этом по месту их прописки расположен отель «Кучук-Узень». Там же оказалась зарегистрирована и религиозная мусульманская организация с одноименным названием.

Как оказалось, Алим Джамаладинов не является юрлицом или индивидуальным предпринимателем, поэтому пока непонятно каким образом семье удается вести гостиничный бизнес.

20 ноября в отношении Джамалы было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» по мотивам национальной ненависти. Исполнительница объявлена в розыск. В настоящее время она проживает на Украине.

Ранее мы писали, что уехавший из России продюсер и композитор Константин Меладзе выставил на продажу виллу в Крыму из-за опасений, что элитное жилье могут национализировать. При этом он готов к торгу и уже снизил цену сразу на 11 миллионов рублей – до 289 миллионов рублей.